Женская сборная Беларуси по футболу до 17 лет покинула элитный дивизион

Сборная Беларуси среди девушек до 17 лет по итогам мини-турнира первого раунда лиги «А» чемпионата Европы, который прошел в Албании, покинула элитный дивизион, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительном матче белоруски встречались с командой Греции.

Гречанки вышли вперед на 27-й минуте, а на 54-й с пенальти удвоили преимущество. Белоруски оперативно отыграли один мяч. А на исходе матча, на 93-й компенсированной минуте, счет сравняли. В итоге наши девушки спасли поединок, сыграв вничью 2:2. К сожалению, этого белорускам не хватило для того, чтобы стать в квартете третьими. Команда Марины Лис заняла последнее место в группе и весной 2024 года выступит в лиге «Б».