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Хоккей. Голевая передача Протаса помогла «Вашингтону» победить «Айлендерс»

21 декабря 2023 11:50
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Голевая передача Алексея Протаса помогла «Вашингтону» одержать победу над «Айлендерс» в матче чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Голевая передача Протаса помогла «Вашингтону» победить «Айлендерс»-1

Наш форвард действовал в третьем звене, провел на льду 13 минут 10 секунд, исполнил 2 броска и завершил противостояние с показателем полезности «+2». Данное результативное действие позволило белорусу повторить свой рекорд по ассистам. В 2022 году на это ушел весь сезон. Нынче – менее половины. «Вашингтон» первенствовал в овертайме – 3:2. А легендарный Александр Овечкин опять обновил свой антирекорд. Без голов он уже 14 дуэлей кряду.

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