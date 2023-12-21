Хоккей. Голевая передача Протаса помогла «Вашингтону» победить «Айлендерс»

Наш форвард действовал в третьем звене, провел на льду 13 минут 10 секунд, исполнил 2 броска и завершил противостояние с показателем полезности «+2». Данное результативное действие позволило белорусу повторить свой рекорд по ассистам. В 2022 году на это ушел весь сезон. Нынче – менее половины. «Вашингтон» первенствовал в овертайме – 3:2. А легендарный Александр Овечкин опять обновил свой антирекорд. Без голов он уже 14 дуэлей кряду.