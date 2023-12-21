Первый старт лыжных гонок в новом сезоне. Рассказываем, кто одержал победу на областных соревнованиях

Привлечение молодежи к спорту и формирование здорового образа жизни. Для этого в Минской области делается многое – возводят ФОКи, работают спортклубы, есть спортплощадки. На что в Плещеницком училище олимпийского резерва делают ставку и какие перспективы у выпускников учреждения? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.





Первый старт лыжных гонок для спортсменов показательный. Считается: как начнешь сезон, так его и проведешь. Традиционно с первым снегом в спорткомплексе «Раубичи» становится больше людей. Видна командная работа, чувствуется боевой дух. На этот раз здесь со всех уголков Беларуси собрались сотни спортсменов, они готовы побороться за Кубок Белорусской федерации биатлона на областном этапе.





Среди участников и воспитанники отделения биатлона Плещеницкого училища. Эмоций ребята не скрывают. Повезло не только с погодой. Даже несмотря на небольшие промахи, результат отличный – в копилке есть награды.

Как проходит подготовка лыж к спортивной гонке? Показываем все этапы.

Анастасия Игнатенко, воспитанница Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:

Я довольна собой и в плане хода, и стрельбы. В целом гонка сложилась. Последний рубеж хорошо: и быстро стреляла, и закрыла все четко. А первые два рубежа – чисто психологический момент по стрельбе. Первый выстрел. Ходом хорошо шла. Первое место сегодня. У нас очень дружная команда, мы все друг друга поддерживаем, когда бежим гонки. Помогаем, если чем-то нужно.





Максим Бернович, воспитанник Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:

Первый. Бежалось тяжеловато, вчера перетренировался чуть-чуть перед стартом.

«Пятиразовое питание, проживание, экипировка». Какие условия создают для воспитанников училища олимпийского резерва? Читайте здесь.





Среди соперников – меткие ребята из Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Кстати, именно там учился Антон Смольский – серебряный призер Олимпийских игр в Пекине по биатлону. Поэтому учащимся есть на кого равняться и с кого брать пример.