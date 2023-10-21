Волейболисты «Шахтёра-2» уступили команде «Динамо-2» в Молодёжной лиге России

Белорусская команда встречалась с дружиной «Динамо-2» из Ленинградской области и уступила со счетом 1:3. Первую партию наши ребята выиграли – 25:23, затем в упорной борьбе проиграли три последующие – 25:27, 23:25, 21:25. Таким образом, по итогам второго тура на счету команды Анатолия Анташкевича одна победа и три поражения.