Хоккей с Первым. Команда Лукашенко победила на старте республиканских любительских соревнований

Новости Беларуси. 17-й сезон республиканских соревнований любителей хоккея стартовал сегодня, 21 октября, в Минске со зрелищной игры команд Брестской области и Президента. В упорной борьбе дружина главы государства выиграла со счетом 7:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любопытно, что первая шайба поразила ворота в первую же минуту матча. Этот факт, несомненно, порадовал болельщиков, которые ни на секунду не смолкали на трибунах «Олимпик-Арены». Эмоции и атмосфера словно бы на льду профи. Впрочем, отчасти это так. В составах команд именитые в прошлом профессиональные игроки, так что хоккей получается зрелищным. Да и желание победить у всех дружин одинаково сильное. Год от года внимание к турниру среди болельщиков растет, особенно к матчам с участием Президента страны. Александр Лукашенко и сегодня на льду. Глава государства отличился двумя голевыми передачами в третьем периоде.

Наверное, болельщики больше скучают, потому что такая атмосфера, такой задор, такая молодость, такая красота, такое безудержное счастье, которое есть в глазах у наших ребят, молодых болельщиков, действительно дорогого стоит. Это прекрасный праздник спорта и прекрасное начало нового сезона.

– Мы соскучились за лето без хоккея, для болельщиков тоже давно не было, так что, думаю, все соскучились. Мы тренируемся постоянно, два раза в неделю. Все сыграны, никто не добавился, пока тот же состав у нас, что и был.

– Какие ожидания от сезона?

– Как всегда, только позитивные, получить удовольствие, подарить людям праздник.

– Насколько среди молодежи востребовано данное мероприятие?

– Думаю, ярким свидетельством того, что молодежь сегодня реально также тянется к спорту – это современно, это тренд – это количество молодых людей, которые присутствуют на ежегодном уже полюбившемся нашим гражданам турнире. Очень здорово, когда руководители различных сфер, областей и лично нашей страны принимают участие, личным примером показывают, что спорт актуален любому поколению. Но для молодых людей сегодня это является такой очень важной объединяющей составляющей.

Задачи, конечно, стоят как можно выше взобраться, сыграть в финале. Там как пойдет.