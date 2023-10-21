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Хоккей с Первым. Команда Лукашенко победила на старте республиканских любительских соревнований

21 октября 2023 13:57
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Новости Беларуси. 17-й сезон республиканских соревнований любителей хоккея стартовал сегодня, 21 октября, в Минске со зрелищной игры команд Брестской области и Президента. В упорной борьбе дружина главы государства выиграла со счетом 7:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккей с Первым. Команда Лукашенко победила на старте республиканских любительских соревнований-1

Любопытно, что первая шайба поразила ворота в первую же минуту матча. Этот факт, несомненно, порадовал болельщиков, которые ни на секунду не смолкали на трибунах «Олимпик-Арены». Эмоции и атмосфера словно бы на льду профи. Впрочем, отчасти это так. В составах команд именитые в прошлом профессиональные игроки, так что хоккей получается зрелищным. Да и желание победить у всех дружин одинаково сильное. Год от года внимание к турниру среди болельщиков растет, особенно к матчам с участием Президента страны. Александр Лукашенко и сегодня на льду. Глава государства отличился двумя голевыми передачами в третьем периоде.

Хоккей с Первым. Команда Лукашенко победила на старте республиканских любительских соревнований-4

Наверное, болельщики больше скучают, потому что такая атмосфера, такой задор, такая молодость, такая красота, такое безудержное счастье, которое есть в глазах у наших ребят, молодых болельщиков, действительно дорогого стоит. Это прекрасный праздник спорта и прекрасное начало нового сезона.

Хоккей с Первым. Команда Лукашенко победила на старте республиканских любительских соревнований-7

– Мы соскучились за лето без хоккея, для болельщиков тоже давно не было, так что, думаю, все соскучились. Мы тренируемся постоянно, два раза в неделю. Все сыграны, никто не добавился, пока тот же состав у нас, что и был.
– Какие ожидания от сезона?
– Как всегда, только позитивные, получить удовольствие, подарить людям праздник.

Хоккей с Первым. Команда Лукашенко победила на старте республиканских любительских соревнований-10

– Насколько среди молодежи востребовано данное мероприятие?
– Думаю, ярким свидетельством того, что молодежь сегодня реально также тянется к спорту – это современно, это тренд – это количество молодых людей, которые присутствуют на ежегодном уже полюбившемся нашим гражданам турнире. Очень здорово, когда руководители различных сфер, областей и лично нашей страны принимают участие, личным примером показывают, что спорт актуален любому поколению. Но для молодых людей сегодня это является такой очень важной объединяющей составляющей.

Хоккей с Первым. Команда Лукашенко победила на старте республиканских любительских соревнований-13

Задачи, конечно, стоят как можно выше взобраться, сыграть в финале. Там как пойдет.

Хоккей с Первым. Команда Лукашенко победила на старте республиканских любительских соревнований-16

По завершении хоккейного противостояния – традиционное совместное фото и подарки болельщикам. Следующую игру сильнейшая команда этого турнира проведет уже в ноябре. Все на том же льду арены команда Президента встретится с дружиной Минской области, которой дважды в истории удавалось потеснить соперников и стать обладателями главного приза соревнований.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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