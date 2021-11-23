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Волейбол. Юношеская сборная Беларуси уступила сверстникам из Польши в отборе на чемпионат Европы

23 ноября 2021 19:55
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по волейболу уступила во втором матче отборочного этапа чемпионата Европы сверстникам из Польши со счетом 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейбол. Юношеская сборная Беларуси уступила сверстникам из Польши в отборе на чемпионат Европы-1

Несмотря на счет, каждая партия проходила в упорной борьбе. Нельзя сказать, что полякам эта победа далась легко. К сожалению, в ключевые моменты они проявили себя лучше. Но наши парни боролись до последнего. Следующий поединок состоится 24 ноября в 18:00 против Латвии.  

# Волейбол # Фотофакт

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