Волейбол. Юношеская сборная Беларуси уступила сверстникам из Польши в отборе на чемпионат Европы

Несмотря на счет, каждая партия проходила в упорной борьбе. Нельзя сказать, что полякам эта победа далась легко. К сожалению, в ключевые моменты они проявили себя лучше. Но наши парни боролись до последнего. Следующий поединок состоится 24 ноября в 18:00 против Латвии.