«Расстояние не очень большое, добираться с комфортом». Минск стал площадкой для игр волейбольной Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Впервые Минск принимает дуэль двух зарубежных команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов. А это значит, что белорусская столица в очередной раз стала площадкой для международных соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выясняют отношения российский «Локомотив» и украинский «Прометей». Именно восточные соседки выбрали минский Дворец спорта «Уручье» своей домашней ареной. Руководство волейбольного клуба «Минск» на просьбу откликнулось и протянуло руку помощи. Повлиял на выбор места ристалища еще и тот факт, что, в общем-то, площадка россиянкам хорошо знакома. Девушки уже играли здесь в рамках открытого чемпионата России против нашей «Минчанки».

Роман Вишнев, пресс-секретарь ЖВК «Локомотив»:

Минск выбран потому, что здесь команда наша уже не раз играла, расстояние не очень большое, от Калининграда добираться с комфортом. Девчонкам здесь нравится, поэтому принято решение играть здесь. Зал нравится, они достаточно к нему привыкли, поэтому вопросов в этом плане нет.

Сергей Рускевич, председатель ВК «Минск»:

Это большой плюс для наших белорусских зрителей – увидеть волейбол такого уровня с участием сильнейших команд России, Украины. Это достойно внимания. Поэтому прийти, посмотреть, поболеть, посмотреть, как организовываются турниры такого уровня, кому-то прийти, чтобы даже просто поучиться ведению игры. Посмотреть на игроков, на их технику. Можно много чего почерпнуть из матча.