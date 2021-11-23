КХЛ. «Динамо» уступило «Барысу» в серии буллитов

Новости Беларуси. В рамках Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск» на выезде уступило «Барысу» из Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде счет открыли хозяева уже на 5-й минуте. «Зубры» сумели сравнять и выйти в лидеры. Во второй 20-минутке «Барыс» забросил вторую шайбу, но наш тренерский штаб подал протест, и после процедуры видеопросмотра она была отменена. К сожалению, за несколько минут до перерыва казахи все-таки восстановили равенство.

В третьем отрезке матча победитель выявлен не был. Борьба продолжилась в овертайме, который также остался безголевым. В серии послематчевых буллитов «динамовцы» не смогли проявить необходимый для победы характер и уступили.