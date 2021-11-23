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КХЛ. «Динамо» уступило «Барысу» в серии буллитов

23 ноября 2021 19:06
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Новости Беларуси. В рамках Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск» на выезде уступило «Барысу» из Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

КХЛ. «Динамо» уступило «Барысу» в серии буллитов-1

В первом периоде счет открыли хозяева уже на 5-й минуте. «Зубры» сумели сравнять и выйти в лидеры. Во второй 20-минутке «Барыс» забросил вторую шайбу, но наш тренерский штаб подал протест, и после процедуры видеопросмотра она была отменена. К сожалению, за несколько минут до перерыва казахи все-таки восстановили равенство.  

КХЛ. «Динамо» уступило «Барысу» в серии буллитов-4

В третьем отрезке матча победитель выявлен не был. Борьба продолжилась в овертайме, который также остался безголевым. В серии послематчевых буллитов «динамовцы» не смогли проявить необходимый для победы характер и уступили.  

КХЛ. «Динамо» уступило «Барысу» в серии буллитов-7

Немного статистики. В этом сезоне минчане реализовали лишь две попытки из 14 в послематчевых буллитах. Подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели пятое поражение подряд. В турнирной таблице Западной конференции они занимают седьмую позицию и рискуют выпасть из восьмерки сильнейших.  

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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