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Волейболистки «Минчанки» проиграли красноярскому «Енисею»

04 октября 2021 15:22
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Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка» 3 октября открыл серию домашних игр в рамках регулярного чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейболистки «Минчанки» проиграли красноярскому «Енисею»-1

Столичные волейболистки приняли во дворце спорта «Уручье» красноярский клуб «Енисей». Победу праздновали соперники. Матч начался для хозяек не лучшим образом. Первые две партии остались за гостями, однако вслед подопечные Станислава Саликова превратили счет в ничью – 2:2. Решающая партия осталась за «Енисеем». Наша команда отлично смотрелась и в нападении, и в защите, что и отразилось на табло.  

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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