Мировой рейтинг теннисистов. На каких позициях белорусские спортсмены?

Новости Беларуси. Обновлены еженедельные рейтинги у теннисистов. Значительных изменений ни у мужчин, ни у женщин не произошло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сумела сохранить вторую позицию в мире. И, естественно, она остается лучшей из белорусок. Другие наши девушки занимают более скромные места. Виктория Азаренко идет 32-й, а Александра Саснович замыкает топ-100. Вылетела за пределы первой десятки Наоми Осака. Японка опустилась так низко впервые с августа 2018-го.

Что касается мужчин, то на вершине рейтинга по-прежнему Новак Джокович. Белорус Илья Ивашко остался при своем – он 45-я ракетка мира.