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Мировой рейтинг теннисистов. На каких позициях белорусские спортсмены?

04 октября 2021 15:17
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Новости Беларуси. Обновлены еженедельные рейтинги у теннисистов. Значительных изменений ни у мужчин, ни у женщин не произошло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мировой рейтинг теннисистов. На каких позициях белорусские спортсмены?-1

Арина Соболенко сумела сохранить вторую позицию в мире. И, естественно, она остается лучшей из белорусок. Другие наши девушки занимают более скромные места. Виктория Азаренко идет 32-й, а Александра Саснович замыкает топ-100. Вылетела за пределы первой десятки Наоми Осака. Японка опустилась так низко впервые с августа 2018-го.

Что касается мужчин, то на вершине рейтинга по-прежнему Новак Джокович. Белорус Илья Ивашко остался при своем – он 45-я ракетка мира.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Наоми Осака # Новак Джокович # Илья Ивашко # Фотофакт

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