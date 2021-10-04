«Минчанка» проиграла матч в российской Суперлиге. Что говорит главный тренер?

Новости Беларуси. Почти 2,5 часа сражалась «Минчанка» за первую победу в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Увы, не получилось.

Отдав первый и второй сеты, наши волейболистки руки не опустили. Планомерно они выровняли ситуацию на площадке и заставили гостий много ошибаться. В итоге третья и четвертая партии остались за землячками. В решающий момент «Енисей» был сильнее – 15:12. Тем не менее первые очки экстралиги у нас в кармане.

Станислав Саликов, главный тренер ВК «Минчанка»:

Не могу сказать, что мы готовы оптимально к началу чемпионата. Как мы тут ни старались, все равно очень много сил было потрачено в сборной. И последствия этого сказываются. Девчонки сегодня первый раз вышли на площадку после травм, тем не менее сыграли достойно.

Следующий матч в рамках открытого чемпионата России «Минчанка» проведет 17 октября. К нам пожалует «Спарта».