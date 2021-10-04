​На зимние Олимпийские игры в Пекине не пустят зрителей из-за границы

Новости Китая. Все иностранные участники предстоящих зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине должны быть вакцинированы от COVID-19. С таким заявлением выступили организаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранных зрителей и вовсе не пустят. В частности, билеты на олимпийские мероприятия будут продавать только тем, кто живет на территории Китая и отвечает критериям мер по противодействию COVID-19.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.