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Волейболистки «Минчанки» проиграли четвёртый поединок кряду в Суперлиге

16 марта 2024 12:22
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Волейболистки «Минчанки» потерпели очередное поражение в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» проиграли четвёртый поединок кряду в Суперлиге-1

Во Дворце спорта «Уручье» столичная команда принимала саратовский «Протон». К сожалению, соперницы не оставили шансов нашим девушкам. В первом игровом отрезке белоруски уступили 16:25, во второй партии уже получилась напряженная борьба, однако гостьи вновь были сильнее – 29:27. А в третьей они лишь закрепили успех – 25:22. Как итог – поражение 0:3.

Эта неудача стала для подопечных Ольги Пальчевской четвертой подряд. В последнем матче регулярного чемпионата «Минчанка» на выезде сыграет с челябинским клубом «Динамо-Метар». Поединок пройдет 20 марта.

# Волейбол

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