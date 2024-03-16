Волейболистки «Минчанки» проиграли четвёртый поединок кряду в Суперлиге

Во Дворце спорта «Уручье» столичная команда принимала саратовский «Протон». К сожалению, соперницы не оставили шансов нашим девушкам. В первом игровом отрезке белоруски уступили 16:25, во второй партии уже получилась напряженная борьба, однако гостьи вновь были сильнее – 29:27. А в третьей они лишь закрепили успех – 25:22. Как итог – поражение 0:3.

Эта неудача стала для подопечных Ольги Пальчевской четвертой подряд. В последнем матче регулярного чемпионата «Минчанка» на выезде сыграет с челябинским клубом «Динамо-Метар». Поединок пройдет 20 марта.