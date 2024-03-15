«Локомотив» победил в финале республиканских соревнований «Золотая шайба» в младшей группе дивизиона «А»

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Локомотива» победили в финале республиканских соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе дивизиона «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В титульном матче они были сильнее команды «Медведь» – 3:1. Таким образом, юные хоккеисты за весь турнир не проиграли ни одного матча. При этом на групповой стадии «Локомотив» за три поединка забросил 41 шайбу. Отметим, всего в решающем раунде выступили семь коллективов. Бронзовые медали завоевали игроки «Торнадо».

Назар Слезов, представитель Президентского спортивного клуба:

Две команды из Минска вновь встречаются в финале. Это не говорит о том, что другие области выступали хуже, но по итогу в финале две команды из Минска, поэтому надеемся, что кто-то разбавит эту компанию. Уровень достаточно высокий, уровень оснащенности хоккеистов соответствует турниру. Поэтому ребята заинтересованы, ребята хотят играть, приезжать в Минск.

Святослав Гутько, вратарь ХК «Локомотив»:

Настраивались только на победу и больше ни на что. Финальный матч был достаточно напряженный. Когда забили третью шайбу, был счет 2:1, стало легче, в целом ребята молодцы, тренеры молодцы вдвойне. Турнир достаточно масштабный, организаторы молодцы, организация достаточно хорошая. И турнир очень понравился, дает такой старт хоккейному началу многих.