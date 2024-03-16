Хоккей. Солигорский «Шахтёр» стал первым полуфиналистом Кубка Президента

«Горняки» вышли вперед уже на шестой минуте, а на первый перерыв уходили с отрывом в два гола. Однако в последующих двух отрезках хозяева сумели отыграться. Матч перешел в овертайм, где «горняки» все же вырвали победу 3:2, а вместе с ней и путевку в следующий раунд. Автором решающего гола стал Артем Демков. Солигорский клуб вышел в полуфинал Кубка Президента в десятом сезоне подряд.