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Хоккей. Солигорский «Шахтёр» стал первым полуфиналистом Кубка Президента

16 марта 2024 12:18
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Хоккеисты солигорского «Шахтера» завоевали первую путевку в полуфинал Кубка Президента. Победители регулярного чемпионата выиграли серию у «Химика», который финишировал в «гладком» сезоне на восьмом месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Солигорский «Шахтёр» стал первым полуфиналистом Кубка Президента-1

«Горняки» вышли вперед уже на шестой минуте, а на первый перерыв уходили с отрывом в два гола. Однако в последующих двух отрезках хозяева сумели отыграться. Матч перешел в овертайм, где «горняки» все же вырвали победу 3:2, а вместе с ней и путевку в следующий раунд. Автором решающего гола стал Артем Демков. Солигорский клуб вышел в полуфинал Кубка Президента в десятом сезоне подряд.

# Хоккей Беларуси # Артем Демков

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