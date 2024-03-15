Поединком «Ислочи» и брестского «Динамо» стартовал 34-й ЧБ по футболу

Автором первого гола чемпионата стал Александр Макась. На 38-й минуте он вывел «Ислочь» вперед. Дружина Дмитрия Комаровского владела территориальным преимуществом. Брестчане совершали вылазки в стан соперника и имели несколько возможностей для взятия ворот. Но второй забитый гол болельщикам пришлось ждать вплоть до последних секунд поединка. Брестская надежда практически иссякла, но на последней компенсированной минуте точный удар по воротам «Ислочи» нанес Сергей Кисляк. Таким образом, в стартовой дуэли чемпионата зафиксирована ничья 1:1.

Дмитрий Комаровский, главный тренер ФК «Ислочь»: Брест достаточно хорошо играл. Мы то, что могли, в принципе, старались показывать. Результат закономерный. Во втором тайме у нас был хороший момент, который нужно было доводить, но так как могли ребята сегодня, сыграли. Понятно, что сумбура много, эмоций. Надо становиться лучше. Каждая игра – не то что подготовка к еврокубкам, каждая игра – подготовка к следующей игре.

Александр Бразевич, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:

С нашей стороны немножко везение. «Ислочи» чуть-чуть полегче с точки зрения того, что два официальных матча уже сыграны. И основное волнение уже позади, степень волнения наша немного повыше – это чувствовалось эпизодами. Такие необоснованные… Иногда были эпизоды там, несколько простых ошибочек, которые невынужденные. Выправили по большому счету волей. Ребятам благодарен, потому что стремились до последних минут, не останавливались, хотя было достаточно тяжело.

Элемент удачи есть в любом голе, во-первых, наверное, последние секунды – элемент удачи. Но объективно все-таки по моментам, может быть, в первом были эпизоды – инициатива переходила из рук одной команды к другой, но по моментам голевым мы заслуживали этот гол забить. Нам не везло всю игру: два-три эпизода, когда мы обязаны были забивать. Мы заслуживали. Удача сегодня справедливо поступила.

Во втором матче вечера «Славия» обыграла «Днепр».