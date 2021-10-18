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Волейболистки «Минчанки» обыграли «Спарту» в матче чемпионата России

18 октября 2021 12:45
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Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» продолжают встречи в рамках чемпионата России. На этот раз дома они оказались сильнее соперниц из «Спарты», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Спарту» в матче чемпионата России-1

Хозяйки площадки смогли выиграть два первых сета, но гости навязали борьбу и перевели игру в решающее противостояние, в котором победу смогли завоевать наши волейболистки. Они отлично смотрелись и в нападении, и в защите, что и отразилось на итоговом счете – 3:2 в пользу подопечных Станислава Саликова. Лучшим игроком команды стала Виктория Секретова, заработавшая 23 очка.  

# Волейбол # Станислав Саликова # Виктория Секретова # Фотофакт

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