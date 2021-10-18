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Азаренко проиграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе с призовым фондом почти 9 млн долларов

18 октября 2021 08:49
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в финале турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом почти 9 миллионов долларов.  

Азаренко проиграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе с призовым фондом почти 9 млн долларов -1

В решающем поединке экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 32 место в мировом рейтинге, в упорнейшей борьбе уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе, у которой 27 позиция. Благодаря выходу в финал, Виктория Азаренко улучшила свою позицию в мировом рейтинге. Теперь она занимает 26 позицию.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Паула Бадоса # Фотофакт

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