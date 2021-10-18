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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Адмирал» в матче КХЛ

18 октября 2021 12:34
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Новости Беларуси. Продолжается домашняя серия минского «Динамо» в рамках КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Адмирал» в матче КХЛ -1

17 октября столичные хоккеисты смогли нанести поражение «Адмиралу». «Зубры» открыли счет в первом отрезке игры, но гости не собирались отдавать победу так просто. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в нашу пользу. Победитель определился в третьем тайме, где земляки смогли дожать соперников. Финальный счет встречи 3:2 – дружина Крэйга Вудкрофта сильнее. Для тренера эта игра стала двухсотой в качестве руководителя команды.  

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Адмирал» в матче КХЛ -4

Следующим соперником «зубров» станет «Барыс», игра пройдет завтра, 19 октября.  

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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