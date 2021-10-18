Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Адмирал» в матче КХЛ

17 октября столичные хоккеисты смогли нанести поражение «Адмиралу». «Зубры» открыли счет в первом отрезке игры, но гости не собирались отдавать победу так просто. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в нашу пользу. Победитель определился в третьем тайме, где земляки смогли дожать соперников. Финальный счет встречи 3:2 – дружина Крэйга Вудкрофта сильнее. Для тренера эта игра стала двухсотой в качестве руководителя команды.