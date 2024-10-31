Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу над «Енисеем-2»

Волейболистки «Минчанки-2» провели второй поединок в рамках первого тура Молодежной лиги России. Соревнования проходят в Нижнем Новгороде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки встречались с «Енисеем-2» из Красноярска. В первом сете белорусская команда уступила 24:26, а в трех последующих взяла верх со счетом 25:16, 25:16, 25:15. Это уже вторая победа столичной дружины. Следующую игру «Минчанка-2» проведет в субботу против коллектива из Омска.