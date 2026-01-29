Сценарий Запада к президентским выборам-2030. Протасевич рассказал, как планируют шатать Беларусь

Диалог или пауза перед новым давлением? Почему риторика Европы по Беларуси резко изменилась и что скрывается за призывами к компромиссам. Внутренние документы, стратегия оппозиции до 2030 года и попытка вмешательства в ключевой политический процесс. Кто и зачем рассчитывает на «игру в долгую» и почему «дипломатия» может оказаться лишь прикрытием?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Европейскую риторику по Беларуси за последние месяцы будто подменили: вчера – давление, сегодня – дипломатия и компромиссы. Поворот объясняют прагматизмом, хотя слово это звучит слишком удобно.
Документы и стратегии «правительств в изгнании», оказавшиеся в руках нашей программы, предлагают менее благостное объяснение. Это не разрядка, а аккуратная перегруппировка сил.
В качестве примера достаточно привести небольшую выдержку из публичных высказываний одного из нынешних лидеров оппозиции в изгнании. Цитирую:
«Как человек с европейским менталитетом я не понимаю, почему Европа не начала разговаривать с Лукашенко раньше США. Очевидно, что Германия, например, имеет гораздо больше связей с Беларусью, чем Штаты… Если он (Президент) готов на гуманитарные шаги в ответ на смягчение санкций, включая освобождение заключенных и допуск «независимых» СМИ и неправительственных организаций в Беларусь, это нужно обсуждать…»
В бумагах и внутренних отчетах горизонт планирования обозначен четко – 2030 год. Похоже, дипломатия здесь – лишь пауза, во время которой сверяют часы.
Почему именно этот год? 2030-й – это год следующих президентских выборов в Беларуси. И сегодня мы посмотрим, как под маской «диалога» готовится стратегия вмешательства в этот ключевой политический процесс.
Публично все выглядит обнадеживающе: послы, диалог, компромиссы. Но внутренние аналитические отчеты прямиком из главного офиса оппозиции и некоторые другие документы, имеющиеся в нашем распоряжении, рисуют иную картину.
Один из таких – «Красная книга», их же собственный анализ неудач. И в нем приводятся неутешительные для оппозиции цифры.
Цитирую дословно: «Тревожным показателем этой тенденции является изменение настроений белорусской молодежи... Доверие к государственным институтам и Лукашенко выросло на 16 %, ориентация на Союз с Россией выросла на 13 %, а позитивные оценки экономической ситуации выросли на 31 %».
Вывод авторов Книги следует сразу за этими цифрами. Они признают, что прямая конфронтация не сработала. И предлагают новую цель: не штурм, а постепенное размывание суверенитета изнутри.
План детализирован – всего пять пунктов. Основной удар – по чиновникам.
Пункт первый. Дипломатическое прикрытие. Возвращение послов ЕС в Беларусь, восстановление коммуникации с официальным Минском – это первый пункт их рекомендаций. Зачем? Чтобы оказать прямое давление на «политикоформирующие круги».
Второй пункт. Легализация. Беспрепятственное возвращение в страну так называемых «беглых». Восстановление в Беларуси разветвленной сети организаций «третьего сектора», финансируемого зарубежными фондами.
Третий пункт. Вербовка. Это квинтэссенция их нового подхода. Один из их ключевых идеологов прямо заявляет: «Сейчас дело за элитами. Наш лучший шанс – это союз с красно-зелеными. Союз возможен. Будем предлагать им сохранить свое текущее положение при транзите власти». Конец цитаты. А во внутренних документах это называется не иначе как «установление коммуникации с белорусскими чиновниками для формирования в их среде проевропейского лобби».
Четвертый пункт. Взращивание поколения – 2030. Целенаправленная работа НГО с приоритетными группами населения: учащаяся и студенческая молодежь; чиновники; частный бизнес. Выстраивание связей, которые могут быть активизированы к 2030 году.
Пятый пункт. Культура как таран. Популяризация белорусского языка, культуры, национальной идентичности как альтернативы «русскому миру». Вот прямая цитата одного из видных деятелей эмиграции: «Для прихода к власти нам кровно необходимо оторвать Беларусь от России. Без изменения мировоззрения общества это будет очень сложно сделать».
Если отбросить дипломатические формулировки, логика выглядит предельно прямолинейной. Это не импровизация, а сценарий, расписанный по шагам к конкретной дате – к президентским выборам 2030 года.
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