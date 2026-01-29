Сценарий Запада к президентским выборам-2030. Протасевич рассказал, как планируют шатать Беларусь

Диалог или пауза перед новым давлением? Почему риторика Европы по Беларуси резко изменилась и что скрывается за призывами к компромиссам. Внутренние документы, стратегия оппозиции до 2030 года и попытка вмешательства в ключевой политический процесс. Кто и зачем рассчитывает на «игру в долгую» и почему «дипломатия» может оказаться лишь прикрытием?

Роман Протасевич:

Европейскую риторику по Беларуси за последние месяцы будто подменили: вчера – давление, сегодня – дипломатия и компромиссы. Поворот объясняют прагматизмом, хотя слово это звучит слишком удобно.

Документы и стратегии «правительств в изгнании», оказавшиеся в руках нашей программы, предлагают менее благостное объяснение. Это не разрядка, а аккуратная перегруппировка сил.

В качестве примера достаточно привести небольшую выдержку из публичных высказываний одного из нынешних лидеров оппозиции в изгнании. Цитирую:

«Как человек с европейским менталитетом я не понимаю, почему Европа не начала разговаривать с Лукашенко раньше США. Очевидно, что Германия, например, имеет гораздо больше связей с Беларусью, чем Штаты… Если он (Президент) готов на гуманитарные шаги в ответ на смягчение санкций, включая освобождение заключенных и допуск «независимых» СМИ и неправительственных организаций в Беларусь, это нужно обсуждать…»

В бумагах и внутренних отчетах горизонт планирования обозначен четко – 2030 год. Похоже, дипломатия здесь – лишь пауза, во время которой сверяют часы.

Почему именно этот год? 2030-й – это год следующих президентских выборов в Беларуси. И сегодня мы посмотрим, как под маской «диалога» готовится стратегия вмешательства в этот ключевой политический процесс.

Публично все выглядит обнадеживающе: послы, диалог, компромиссы. Но внутренние аналитические отчеты прямиком из главного офиса оппозиции и некоторые другие документы, имеющиеся в нашем распоряжении, рисуют иную картину.

Один из таких – «Красная книга», их же собственный анализ неудач. И в нем приводятся неутешительные для оппозиции цифры.

Цитирую дословно: «Тревожным показателем этой тенденции является изменение настроений белорусской молодежи... Доверие к государственным институтам и Лукашенко выросло на 16 %, ориентация на Союз с Россией выросла на 13 %, а позитивные оценки экономической ситуации выросли на 31 %».

Вывод авторов Книги следует сразу за этими цифрами. Они признают, что прямая конфронтация не сработала. И предлагают новую цель: не штурм, а постепенное размывание суверенитета изнутри.