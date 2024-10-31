ВК «Минск» продолжает популяризацию волейбола и спортивного образа жизни

На этот раз функционеры решили применить современные технологии и воспользоваться медийными возможностями. Теперь на большом экране в нашей столице горожане смогут постоянно видеть яркий логотип клуба «Минск» и объемную анимацию. Акцент сделан на цифрах 10, 6 и 7 – это номера игроков-лидеров. И на год 1067-й, который символизирует время основания белорусской столицы.

Екатерина Сокольчик, доигровщик ВК «Минчанка»: Мы очень рады, что именно мы, как волейболисты, попали на этот новый уникальный проект. Это очень ярко, красиво, и еще очень много людей будут видеть нас, будут заинтересовываться, и наш спорт еще больше будет популяризироваться в нашей стране. Мы всегда очень любим играть для зрителя, и мне кажется, даже люди будут смотреть и будут хотеть прийти поиграть в волейбол.

Дарья Лакизо, заместитель председателя волейбольного клуба «Минск»:

Мы хотим, чтобы каждый человек, каждый житель этого города и гости нашего города как можно больше знали, помнили про волейбол, про здоровый образ жизни, про занятия волейболом и, естественно, про наши профессиональные команды. Мы хотим, чтобы на наших играх, которые проходят: и чемпионат Республики Беларусь, и Кубок Республики Беларусь, и открытый чемпионат России – присутствовало как можно больше зрителей, потому что это мотивирует, дает нам возможность побеждать, помогает все-таки. Наши болельщики и наши зрители – это наш седьмой игрок на площадке.

Напомним, волейбольная команда «Минчанка» 11-кратный чемпион Беларуси. Наша дружина сегодня выступает и в российской Суперлиге. 5 ноября подопечные Ольги Пальчевской на своей площадке примут «Тулицу».