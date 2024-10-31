Шарангович провёл третий матч после травмы

Два белоруса сыграли друг против друга в матче Национальной хоккейной лиги. «Юта» Владислава Колячонка уверенно обыграла «Калгари» Егора Шаранговича – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский защитник победителей провел на льду 12 с половиной минут, но очков не набрал, коэффициент полезности Колячонка -1. Такой же показатель у Егора Шаранговича. Форвард «Калгари» отыграл 17 минут и 33 секунды и также не отметился результативными действиями. После травмы Шарангович провел уже третий матч и пока не набрал ни одного балла.

Накануне в рамках регулярного чемпионата АХЛ «Абботсфорд Кэнакс» на своем льду уступил «Тусон Роудраннерс» – 2:5. Белорусский нападающий Данила Климович совершил голевую передачу во втором периоде, также на его счету два броска по воротам соперника. Завершил матч с показатель полезности +1.