Шиманович и Змушко стали вторыми на этапе Кубка мира по плаванию

В Сингапуре на третьем этапе Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне белорусские спортсмены показали достойные результаты, завоевав два серебра, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом стал вторым, уступив лишь китайцу Хайану Циня. Белорус продолжит свое выступление также на дистанциях 50 и 200 метров брассом. Серебреная медаль и у Алины Змушко. На дистанции 200 метров брасом нашу соотечественницу опередила американка Кейт Дуглас.

Также участие в решающих заплывах принимали еще трое белорусов. Анастасия Шкурдай в заплыве 50 метров на спине показала лишь пятое время. Григорий Пекарский стал седьмым на стометровке баттерфляем, а Анастасия Кулешова замкнула восьмерку сильнейших на 100 метров комплексным плаванием. Третий этап Кубка мира в Сингапуре продолжится до 2 ноября.