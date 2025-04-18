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Волейболистки «Минчанки-2» одержали очередную победу в финальном этапе Молодёжной лиги России

18 апреля 2025 17:50
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Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу в матче финального этапа Молодежной лиги России. Поединки первого раунда принимает Краснодар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки встречались с петербургской «Ленинградкой-2». Стартовую партию белоруски без шансов проиграли – 14:25, однако затем им удалось исправить ситуацию и три последующих сета столичная команда оставила за собой с уверенным результатом – 25:21, 25:12, 25:23.

Завершится первый круг решающего этапа 19 апреля, отечественных волейболисток ожидает поединок против челябинского «Динамо-Метара-3». Матчи второго раунда состоятся в мае в Челябинске.

# Волейбол

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