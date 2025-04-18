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В «Стайках» проходят чемпионат и первенство Беларуси по кикбоксингу

18 апреля 2025 17:49
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Более 400 сильнейших спортсменов, зрелищные поединки и бескомпромиссная борьба. В олимпийском спорткомплексе «Стайки» продолжаются чемпионат и первенство Беларуси по кикбоксингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В «Стайках» проходят чемпионат и первенство Беларуси по кикбоксингу-2

Медали разыгрываются сразу в четырех дисциплинах. Конкуренция здесь по-настоящему высокая, среди участников и громкие имена: это чемпионы мира Максим Сподаренко, Максим Казаку, Виктор Нечитайло. Эмоции зашкаливают не только на ринге, но и на трибунах. Каждый бой важен. Ведь на кону не только награды, спортсмены имеют шанс попасть в национальную сборную и в дальнейшем представлять страну на международной арене.

В «Стайках» проходят чемпионат и первенство Беларуси по кикбоксингу-4

Кирилл Боровков, участник турнира:
Это одно из самых важных соревнований, к которому спортсмены готовятся очень хорошо. Для меня это одни из самых лучших. Конкуренция очень сильная. Здесь одни из самых лучших бойцов из областей.

В «Стайках» проходят чемпионат и первенство Беларуси по кикбоксингу-6

Иван Деркаченко, главный судья турнира:
Всегда белорусская команда была одной из лучших в мире как в кикбоксинге, так и в таиландском боксе. Очень высокая конкуренция, очень высококонкурентные поединки. Идет отбор в национальную сборную Республики Беларусь по кикбоксингу WKF, и наши спортсмены смогут с флагами и гимном представить нашу прекрасную республику на чемпионате Европы по кикбоксингу.

19 апреля пройдут финальные поединки, по итогам которых и определятся чемпионы страны. Ближайший турнир для наших спортсменов состоится уже в конце апреля в Румынии. А в июне они отправятся на чемпионат Европы.

# Спортивные соревнования

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