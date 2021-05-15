Волейбол. В отборе на Евро-2021 мужская сборная Беларуси обыграла Венгрию

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы. 15 мая наши парни играли против Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой половине матча соперники обменялись выигранными сетами – стартовый остался за белорусами, во втором сильнее были уже хозяева. Но то был единственный успех венгров в этом матче. Две последующие партии уверенно забрали подопечные Бекши.

Таким образом – 3:1, и наша команда закрепляется на втором месте в отборочной группе. Последний матч квалификации белорусы проведут 16 мая, соперник – аутсайдер пула Норвегия.