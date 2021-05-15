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Волейбол. В отборе на Евро-2021 мужская сборная Беларуси обыграла Венгрию

15 мая 2021 20:44
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы. 15 мая наши парни играли против Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. В отборе на Евро-2021 мужская сборная Беларуси обыграла Венгрию-1

В первой половине матча соперники обменялись выигранными сетами – стартовый остался за белорусами, во втором сильнее были уже хозяева. Но то был единственный успех венгров в этом матче. Две последующие партии уверенно забрали подопечные Бекши.

Таким образом – 3:1, и наша команда закрепляется на втором месте в отборочной группе. Последний матч квалификации белорусы проведут 16 мая, соперник – аутсайдер пула Норвегия.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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