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Волейбол. Солигорский «Шахтёр» проиграл в первом матче 1/8 финала Кубка России

18 октября 2023 19:11
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Волейболисты солигорского «Шахтера» провели стартовый поединок в рамках 1/8 финала мужского Кубка России. В Молодечно команда Виктора Бекши встречалась с волейболистами «Белогорья» из Белгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Солигорский «Шахтёр» проиграл в первом матче 1/8 финала Кубка России-1

Две стартовые партии «горняки» проиграли – 18:25 и 20:25. В третьем сете белорусская дружина перехватила инициативу, вела в счете, но ближе к окончанию партии гости все-таки были более убедительны – 25:21. Таким образом, «Шахтер» уступил в первом матче со счетом 0:3. Ответный поединок состоится в Туле через неделю. На стадии 1/8 финала серия длится до двух побед одной из команд.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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