Волейбол. Солигорский «Шахтёр» проиграл в первом матче 1/8 финала Кубка России

Две стартовые партии «горняки» проиграли – 18:25 и 20:25. В третьем сете белорусская дружина перехватила инициативу, вела в счете, но ближе к окончанию партии гости все-таки были более убедительны – 25:21. Таким образом, «Шахтер» уступил в первом матче со счетом 0:3. Ответный поединок состоится в Туле через неделю. На стадии 1/8 финала серия длится до двух побед одной из команд.