Волейбол. Сборная Беларуси проиграла в первом матче квалификации на ЧЕ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу с поражения стартовала в квалификации к чемпионату Европы. Сильнее нас оказались португальцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но это тот случай, когда за итог не стыдно.
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу с поражения стартовала в квалификации к чемпионату Европы. Сильнее нас оказались португальцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но это тот случай, когда за итог не стыдно.
Матч Беларусь – Португалия многими экспертами назывался едва ли не самым главным в отборе. Объективно именно эти дружины являются фаворитами группы. И предматчевый прогноз оправдался сполна.
Соперники провели на площадке почти 2,5 часа. Финальный счет – 25:21, 23:25, 25:23, снова 23:25 и, к сожалению, 10:15. Португальцы берут верх. А белорусы набирают первые очки и оставляют добротное впечатление об игре. Чемпионат Европы все еще возможен.