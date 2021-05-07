Волейбол. Сборная Беларуси проиграла в первом матче квалификации на ЧЕ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу с поражения стартовала в квалификации к чемпионату Европы. Сильнее нас оказались португальцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но это тот случай, когда за итог не стыдно.

Матч Беларусь – Португалия многими экспертами назывался едва ли не самым главным в отборе. Объективно именно эти дружины являются фаворитами группы. И предматчевый прогноз оправдался сполна.