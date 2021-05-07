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Волейбол. Сборная Беларуси проиграла в первом матче квалификации на ЧЕ

07 мая 2021 21:44
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу с поражения стартовала в квалификации к чемпионату Европы. Сильнее нас оказались португальцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но это тот случай, когда за итог не стыдно.

Волейбол. Сборная Беларуси проиграла в первом матче квалификации на ЧЕ-1

Матч Беларусь – Португалия многими экспертами назывался едва ли не самым главным в отборе. Объективно именно эти дружины являются фаворитами группы. И предматчевый прогноз оправдался сполна.

Волейбол. Сборная Беларуси проиграла в первом матче квалификации на ЧЕ-4

Соперники провели на площадке почти 2,5 часа. Финальный счет – 25:21, 23:25, 25:23, снова 23:25 и, к сожалению, 10:15. Португальцы берут верх. А белорусы набирают первые очки и оставляют добротное впечатление об игре. Чемпионат Европы все еще возможен.

# Волейбол # Фотофакт

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