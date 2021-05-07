Прямой эфир

«Поджимают ребята, приходится прилагать все усилия». Минск принимает Кубок Беларуси по стрельбе из лука

07 мая 2021 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кубок Беларуси по стрельбе из лука, который в эти дни принимает Минск, – второй старт в этом сезоне под открытым небом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Поджимают ребята, приходится прилагать все усилия». Минск принимает Кубок Беларуси по стрельбе из лука-1

На нем разыгрываются не только кубки и медали, но и путевки на чемпионат Европы, который примет Турция с 1 по 6 июня. В рамках континентального форума состоится и олимпийский лицензионный турнир, где для завоевания пропусков в Токио необходимо попасть в призовую тройку.

«Поджимают ребята, приходится прилагать все усилия». Минск принимает Кубок Беларуси по стрельбе из лука-4

Пока в активе белорусов только одна лицензия – командная у женщин. На чемпионате мира в 2019 году Анна Марусова, Карина Козловская и Карина Деминская остановились в шаге от пьедестала. Однако это позволило квалифицироваться на игры. А вот парням еще только предстоит борьба за заветные квитки. Пока 100 сильнейших лучников страны ведут перестрелку на отечественном Кубке. 7 мая спортсмены закончили квалификацию и начали олимпийскую программу на выбывание.

«Поджимают ребята, приходится прилагать все усилия». Минск принимает Кубок Беларуси по стрельбе из лука-7

Борис Исаченко, главный судья соревнований:
Был первый старт – Кубок, открытие сезона в Бресте неделю назад, и сейчас. По итогам двух стартов будут отобраны лучшие три человека. Надо выиграть и результат показать хороший. Но другой разговор, что у нас погода сейчас, правда, что в Бресте была очень дождливая, ветреная, что тут. Единственное, что могу сказать, новых имен пока, скажем, не так много. Пока старожилы держат марку.

«Поджимают ребята, приходится прилагать все усилия». Минск принимает Кубок Беларуси по стрельбе из лука-10

Антон Прилепов, участник турнира:
Поджимают ребята, приходится прилагать все усилия, молодцы ребята. Но мы тоже не сдаемся и проявляем все способности. Готовлюсь, и лицензии на Олимпийские игры будут.

8 мая определятся чемпионы как в классическом, так и в блочном луке.

# Спортивные соревнования # Борис Исаченко # Антон Прилепов # Анна Марусова # Карина Козловская # Карина Дёминская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде
07 мая 2021 12:49

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде

Мини-футбол. «Дорожник» обыграл «УВД-Динамо», а «Борисов-900» был сильнее «Охраны-Динамо»
06 мая 2021 21:12

Мини-футбол. «Дорожник» обыграл «УВД-Динамо», а «Борисов-900» был сильнее «Охраны-Динамо»

Остались работать по индивидуальной программе. Кто из команды Захарова пропустит спарринги с Германией?
06 мая 2021 20:24

Остались работать по индивидуальной программе. Кто из команды Захарова пропустит спарринги с Германией?