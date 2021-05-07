«Поджимают ребята, приходится прилагать все усилия». Минск принимает Кубок Беларуси по стрельбе из лука

Новости Беларуси. Кубок Беларуси по стрельбе из лука, который в эти дни принимает Минск, – второй старт в этом сезоне под открытым небом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На нем разыгрываются не только кубки и медали, но и путевки на чемпионат Европы, который примет Турция с 1 по 6 июня. В рамках континентального форума состоится и олимпийский лицензионный турнир, где для завоевания пропусков в Токио необходимо попасть в призовую тройку.

Пока в активе белорусов только одна лицензия – командная у женщин. На чемпионате мира в 2019 году Анна Марусова, Карина Козловская и Карина Деминская остановились в шаге от пьедестала. Однако это позволило квалифицироваться на игры. А вот парням еще только предстоит борьба за заветные квитки. Пока 100 сильнейших лучников страны ведут перестрелку на отечественном Кубке. 7 мая спортсмены закончили квалификацию и начали олимпийскую программу на выбывание.

Борис Исаченко, главный судья соревнований:

Был первый старт – Кубок, открытие сезона в Бресте неделю назад, и сейчас. По итогам двух стартов будут отобраны лучшие три человека. Надо выиграть и результат показать хороший. Но другой разговор, что у нас погода сейчас, правда, что в Бресте была очень дождливая, ветреная, что тут. Единственное, что могу сказать, новых имен пока, скажем, не так много. Пока старожилы держат марку.