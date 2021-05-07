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Теннис. Соболенко обыграла Павлюченкову и вышла в финал турнира в Мадриде

07 мая 2021 16:04
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Новости Беларуси. Соболенко и Барти сыграют в финальном матче крупного теннисного турнира в Мадриде. Соперницы померяются силами 8 мая. Этой ночью они проводили матчи 1/2 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко обыграла Павлюченкову и вышла в финал турнира в Мадриде-1

Белоруска легко разобралась с россиянкой Анастасией Павлюченковой – 6:2, 6:3. А австралийка практически не заметила Паулу Бадосу – 6:4, 6:3.

Главный приз разыграют первая и седьмая ракетки планеты. Но выход в финал гарантировал Соболенко как минимум пятое место в новом рейтинге WTA. А в случае победы она станет даже четвертой.

# Теннис # Арина Соболенко # Анастасия Павлюченкова # Эшли Барти # Паула Бадоса # Фотофакт

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