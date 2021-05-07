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«Стать чемпионом мира». Участники турнира по шахматам «Белая ладья» рассказали о своих целях

07 мая 2021 15:30
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Новости Беларуси. Определены победители и призеры республиканских соревнований по шахматам среди детей и подростков «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире участвовали юные шахматисты до 14 лет.

«Стать чемпионом мира». Участники турнира по шахматам «Белая ладья» рассказали о своих целях-1

Лучшие были названы как в личном зачете, так и в командном. Шесть побед из семи возможных одержал Михей Науменко из Орши. Также нельзя не отметить блестящую игру Артура Петросяна и Дениса Попковича. Среди девочек равных не нашлось могилевчанке Марии Стамбровской.

В командном первенстве во многом неожиданно победила дружина из Орши. На втором месте рогачевские гимназисты, замкнули тройку сильнейших минчане, учащиеся гимназии № 40.

«Стать чемпионом мира». Участники турнира по шахматам «Белая ладья» рассказали о своих целях-4

Александр Савченко, главный судья соревнований:
Могу сказать по себе, что я сам был участником еще в советское время финала «Белая Ладья», и знаю, что это такое – командный дух и вообще какой накал борьбы здесь. Наши соревнования подтвердили, что это действительно так.

В канун Дня Победы у нас есть свои победители. Очень большой вклад сделали и Президентский клуб – в первую очередь, Белорусская федерация шахмат. Для детей это будет большая память, которую они увезут с собой, она останется у них на всю жизнь, потому что получить награду, тем более в такой праздник, всегда приятно.

«Стать чемпионом мира». Участники турнира по шахматам «Белая ладья» рассказали о своих целях-7

Михей Науменко, победитель турнира:
В шахматах хочу стать чемпионом мира. Турнир мне очень понравился, я бы отметил хорошую организацию турнира и саму атмосферу.

«Стать чемпионом мира». Участники турнира по шахматам «Белая ладья» рассказали о своих целях-10

«Белая ладья» проходит ежегодно с 2015 года. В турнире играют учащиеся общеобразовательных школ страны. Сперва соревнуются на зональных стартах, а в конце учебного года проходит республиканский финал.

# Шахматы # Михей Науменко # Александр Савченко # Артур Петросян # Денис Попкович # Мария Стамбровская # Фотофакт

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