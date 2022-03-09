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Кубок Беларуси. БАТЭ встретилось с «Торпедо» в Минске. Команды сыграли вничью

09 марта 2022 20:12
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Новости Беларуси. 9 марта состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Кубок Беларуси. БАТЭ встретилось с «Торпедо» в Минске. Команды сыграли вничью-1

Пропуск в следующую стадию разыграли БАТЭ и «Торпедо». Поединок проходил в Минске. Фаворитами выглядели борисовчане, которые совсем недавно заполучили первый трофей сезона, взяв Суперкубок. Однако после первого тайма на табло горели неожиданные 1:0 в пользу футболистов из Жодино. Бывшей команде на пятой минуте забил Евгений Березкин. Во втором тайме хозяева получили право на штрафной, который реализовал Виллюмссон. Больше ни одна из дружин поразить ворота соперника не сумела. Как итог, ничья – 1:1. Ответное противостояние состоится в Жодино 13 марта.

# Футбол Беларуси # Евгений Берёзкин # Виллюм Виллюмссон

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