Кубок Беларуси. БАТЭ встретилось с «Торпедо» в Минске. Команды сыграли вничью

Пропуск в следующую стадию разыграли БАТЭ и «Торпедо». Поединок проходил в Минске. Фаворитами выглядели борисовчане, которые совсем недавно заполучили первый трофей сезона, взяв Суперкубок. Однако после первого тайма на табло горели неожиданные 1:0 в пользу футболистов из Жодино. Бывшей команде на пятой минуте забил Евгений Березкин. Во втором тайме хозяева получили право на штрафной, который реализовал Виллюмссон. Больше ни одна из дружин поразить ворота соперника не сумела. Как итог, ничья – 1:1. Ответное противостояние состоится в Жодино 13 марта.