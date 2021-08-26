Мужская сборная Беларуси по волейболу в трёх партиях обыграла «Зенит» на турнире «Мемориал Платонова»

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу в трех партиях обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках XVI международного турнира «Мемориал Платонова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни со старта уверенно вели игру, что значительно повлияло на итог — 3:0. Напомним, турнир проходит в Питере, а победители будут выявлены 28 августа.