Волейбол. Молодёжная сборная Беларуси обыграла «Тулицу-2» в Молодёжной лиге России

27 апреля наши девушки в тяжелом пятисетовом матче одолели «Тулицу-2». Первую партию белоруски проиграли – 24:26, во второй и третьей были гораздо сильнее – 25:18, 25:15. Однако россиянки все же смогли перевести игру на тай-брейк, где со счетом 15:12 викторию праздновала наша дружина. Таким образом, сейчас в копилке белорусских волейболисток две виктории и одно поражение.