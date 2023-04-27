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В Минске стартовал второй этап командного чемпионата Беларуси по настольному теннису

27 апреля 2023 20:59
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Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап командного чемпионата Беларуси по настольному теннису. Восемь сильнейших дружин, как у мужчин, так и у женщин, ведут борьбу за выход в суперфинал. Он пройдет с 19 по 20 мая на площадке столичного Дворца тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Минске стартовал второй этап командного чемпионата Беларуси по настольному теннису-1

Первый и второй раунды турнира проходят по круговой системе, после следует плей-офф. По сумме двух этапов определятся восемь лучших коллективов, которые разыграют титул. В национальной команде произошла смена поколений, но несмотря на молодость, ребята демонстрируют вполне зрелый теннис.  

В Минске стартовал второй этап командного чемпионата Беларуси по настольному теннису-4

Ростислав Жадько, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Все сильнейшие играют. Плюс резерв. Молодежь пытается пробиться в составы команд. Поэтому турнир довольно интересный. И показательный тренерам посмотреть, кто чего достиг, кто как справляется с нагрузкой, с давлением, когда нужно выиграть обязательно командный матч. Смотрю, как выступают за границей из трансляций, и вижу, что уровень у нас хороший. И мы вполне могли бы там состязаться. Международная федерация дала предварительное согласие, что вроде бы допускают российских и белорусских спортсменов, но сказали, что уточнят, по какому алгоритму будем допускаться, но пока этого алгоритма у нас нет, мы ждем, когда они нас допустят.  

После двух соревновательных дней у мужчин лидирует две команды РЦОПа, у женщин также впереди РЦОП и дружина из Могилева. Второй этап завершится в субботу, 29 апреля.  

# Настольный теннис # Ростислав Жадько # Фотофакт

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