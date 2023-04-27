В Минске прошли матчи Детско-юношеской баскетбольной лиги среди мальчиков

Новости Беларуси. В столице состоялись поединки очередного этапа Детско-юношеской баскетбольной лиги. На этот раз сильнейших определяли команды, укомплектованные мальчиками до 12 лет в группе «Г» второго дивизиона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В квартет попали ребята, которым еще не хватило мастерства пробиться в борьбу за главный трофей. И хоть в 2023 году они остались без медалей, дополнительные матчи помогают им набираться соревновательного опыта, чтобы стать сильнее к следующему сезону. А игра против равных соперников способствует их профессиональному росту. Все понимают, чтобы прогрессировать, одних тренировок мало, необходимы турниры. Причем с самого раннего возраста. И ДЮБЛ – отличная возможность проявить себя и усовершенствовать свои навыки.

Ярослав Знак, тренер БК «Минск»:

Это неплохой плацдарм, то, с чего все начинают, ребята с самого юного возраста набираются опыта, крепнут. Будем совершенствоваться, впереди летняя кампания. Будем работать в лагерях. Ошибок много, над чем работать – тоже много. И будем заряжаться на результат повыше. Это был наш первый ДЮБЛ. К сожалению, никаких высоких результатов достичь не удалось. Но главная цель – это опыт. Она достигнута.

Андрей Довгалев, тренер БК «Горизонт»:

У нас команда районная. Мы играем именно с района. Детям там очень не хватает таких турниров хороших, в хорошем зале. Дети в сельской местности застаиваются. Здесь очень хорошо, некоторые могут даже выстрелить.