«Динамо-Джуниверс» уступило «Автомобилисту» в Кубке Третьяка

В Екатеринбурге продолжается хоккейный турнир Кубок Третьяка. В четверг, 27 апреля, команда «Динамо-Джуниверс», составленная из игроков до 14 лет, провела пятый матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, юные спортсмены потерпели обидное поражение от «Автомобилиста» – 1:2. Первый и второй периоды остались безголевыми. Команды обменялись заброшенными шайбами в третьем отрезке. Борьба продолжилась в овертайме, где за 13 секунд до конца оппоненты вырвали викторию.