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«Динамо-Джуниверс» уступило «Автомобилисту» в Кубке Третьяка

27 апреля 2023 21:01
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В Екатеринбурге продолжается хоккейный турнир Кубок Третьяка. В четверг, 27 апреля, команда «Динамо-Джуниверс», составленная из игроков до 14 лет, провела пятый матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Динамо-Джуниверс» уступило «Автомобилисту» в Кубке Третьяка-1

К сожалению, юные спортсмены потерпели обидное поражение от «Автомобилиста» – 1:2. Первый и второй периоды остались безголевыми. Команды обменялись заброшенными шайбами в третьем отрезке. Борьба продолжилась в овертайме, где за 13 секунд до конца оппоненты вырвали викторию.  

# Хоккей # Фотофакт

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