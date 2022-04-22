Волейбол. «Минчанка» уступила «Енисею» в матче женского чемпионата России

Волейбольная «Минчанка» в своем стартовом поединке турнира за 9-14 места чемпионата России уступила «Енисею» со счетом 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Волейбольная «Минчанка» в своем стартовом поединке турнира за 9-14 места чемпионата России уступила «Енисею» со счетом 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча проходила в Челябинске. Первую и вторую партии белоруски отдали с одинаковыми цифрами на табло – 19:25. В заключительном отрезке дуэли россиянки также уверенно вели игру, но в конце наши девушки ожили, появилась надежда на четвертый сет. Но волейболистки «Енисея» все же сумели добиться победы в партии со счетом 26:24 и оформили итоговую викторию.