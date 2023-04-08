Волейбол. «Минчанка» снова обыграла могилёвский «Коммунальник» на ЧБ

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» провела второй поединок полуфинальной серии женского чемпионата Беларуси против девушек из могилевского «Коммунальника». Как и в первой встрече, сильнее была столичная дружина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако на этот раз приезжие волейболистки смогли оказать заметное сопротивление. Борьба в партиях была упорной, но более высокий класс команды, выступающей в российской Суперлиге, все же дал о себе знать. «Минчанка» выиграла – 3:0. Счет по партиям – 25:20, 25:21, 25:17.

Сергей Кузнецов, старший тренер ВК «Минчанка»:

Сложно настроиться, когда играешь с соперником и заведомо понимаешь, что ты сильнее его, рано или поздно ты все равно выиграешь. Где-то получается этот недонастрой, какие-то движения не полностью выполняются. За счет этого игра так растягивается. И команда Могилева сегодня немного лучше играла в приеме, соответственно, чуть тяжелее было защищаться.