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Волейбол. «Минчанка» снова обыграла могилёвский «Коммунальник» на ЧБ

08 апреля 2023 18:44
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» провела второй поединок полуфинальной серии женского чемпионата Беларуси против девушек из могилевского «Коммунальника». Как и в первой встрече, сильнее была столичная дружина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волейбол. «Минчанка» снова обыграла могилёвский «Коммунальник» на ЧБ-1

Однако на этот раз приезжие волейболистки смогли оказать заметное сопротивление. Борьба в партиях была упорной, но более высокий класс команды, выступающей в российской Суперлиге, все же дал о себе знать. «Минчанка» выиграла – 3:0. Счет по партиям – 25:20, 25:21, 25:17.

Волейбол. «Минчанка» снова обыграла могилёвский «Коммунальник» на ЧБ-4

Сергей Кузнецов, старший тренер ВК «Минчанка»:
Сложно настроиться, когда играешь с соперником и заведомо понимаешь, что ты сильнее его, рано или поздно ты все равно выиграешь. Где-то получается этот недонастрой, какие-то движения не полностью выполняются. За счет этого игра так растягивается. И команда Могилева сегодня немного лучше играла в приеме, соответственно, чуть тяжелее было защищаться.

Волейбол. «Минчанка» снова обыграла могилёвский «Коммунальник» на ЧБ-7

Теперь команды отправятся в Могилев. Отметим, полуфинальная серия будет длиться до трех побед одной из команд.

# Волейбол # Сергей Кузнецов # Фотофакт

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