Белорусские стрелки на турнире в Казахстане завоевали 7 медалей

В казахстанском Шымкенте продолжаются международные соревнования по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В них принимают участие около 200 спортсменов из пяти стран: Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана.

Белорусы продолжают победное шествие на турнире. Илья Дасько в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета завоевал серебряную награду. Ярким было выступление и женщин-пистолетчиц. В финале этого упражнения соревновалось пять наших спортсменок. В итоге весь пьедестал почета оказался белорусским. Золото у Александры Петровой, серебро в активе Надежды Леоновец, бронзу завоевала Зоя Дасько. Причем отметим, сегодня был установлен рекорд Беларуси. Зоя Дасько в квалификации упражнения набрала 583 очка.

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений у мужчин в напряженной борьбе первое место занял Илья Чергейко, обладателем серебряной награды стал Юрий Щербацевич, бронза досталась Владимиру Чернову.