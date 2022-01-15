Волейбол. «Минчанка» прервала серию неудач в российской Суперлиге

Легкой прогулки у белорусок не было, но и выкладываться на максимум не пришлось. Притязания на три очка наши барышни четко обозначили в первом и втором сетах, победив с запасом – 25:15 и 25:23. И как это часто бывает, затем наступил спад. Вроде и действовала «Минчанка» на площадке так же, как и в дебюте, но добить до пола получалось далеко не всегда. Этим и воспользовались хозяйки, выцарапав партию – 26:24.