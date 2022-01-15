Волейбол. «Минчанка» прервала серию неудач в российской Суперлиге

Новости Беларуси. Минчанка прервала серию неудач в российской Суперлиге. 15 января на классе был повержен красноярский «Енисей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минчанка прервала серию неудач в российской Суперлиге. 15 января на классе был повержен красноярский «Енисей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Легкой прогулки у белорусок не было, но и выкладываться на максимум не пришлось. Притязания на три очка наши барышни четко обозначили в первом и втором сетах, победив с запасом – 25:15 и 25:23. И как это часто бывает, затем наступил спад. Вроде и действовала «Минчанка» на площадке так же, как и в дебюте, но добить до пола получалось далеко не всегда. Этим и воспользовались хозяйки, выцарапав партию – 26:24.
После этого подопечные Станислава Саликова собрались и выдали вполне приличный отрезок, который завершился со счетом 25:20. Таким образом, наши волейболистки прерывают двухматчевую неудачную серию. Победа, безусловно, это хорошо, но нужно продолжать в том же духе. Ведь на данный момент «Минчанка» вне зоны плей-офф, до которой рукой подать.