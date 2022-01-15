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Биатлон. Мужская сборная Беларуси выиграла бронзовую медаль этапа Кубка мира

15 января 2022 19:08
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по биатлону вернулась на пьедестал этапа Кубка мира. Случилось это историческое событие в немецком Рупольдинге. Наши парни удостоились бронзовых медалей по итогам эстафеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Биатлон. Мужская сборная Беларуси выиграла бронзовую медаль этапа Кубка мира-1

Начало будущему успеху дал Никита Лобастов. Причем лежку он отработал не лучшим образом. Зато исправился на лыжне и стойке. На стрельбище без осечек, по ходу самый быстрый из всех участников.  

Дмитрий Лазовский, бежавший вторым, отправил на дистанцию Максима Воробья пятым. На двух огневых рубежах он использовал лишь один дополнительный патрон. И показал лучший ход. Это позволило команде подняться на второе место и даже бороться за золото.  

Биатлон. Мужская сборная Беларуси выиграла бронзовую медаль этапа Кубка мира-4

Финишер квартета Антон Смольский промахнулся по разу на лежке и стойке. Это отбросило сборную на третье место. Но главное, что удалось взять медаль. Пусть и бронзовую. Интересно, что последний наш пьедестал также был в Германии. Но в Оберхофе. 16 лет назад третью позицию заняли Алексей Айдаров, Сергей Новиков, Владимир Драчев и Олег Рыженков. Нынешний этап Кубка мира завершится 16 января. В расписании гонки преследования.  

# Биатлон # Алексей Айдаров # Антон Смольский # Никита Лобастов # Дмитрий Лазовский # Сергей Новиков # Владимир Драчев # Олег Рыженков # Фотофакт

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