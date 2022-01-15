Биатлон. Мужская сборная Беларуси выиграла бронзовую медаль этапа Кубка мира

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по биатлону вернулась на пьедестал этапа Кубка мира. Случилось это историческое событие в немецком Рупольдинге. Наши парни удостоились бронзовых медалей по итогам эстафеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало будущему успеху дал Никита Лобастов. Причем лежку он отработал не лучшим образом. Зато исправился на лыжне и стойке. На стрельбище без осечек, по ходу самый быстрый из всех участников.

Дмитрий Лазовский, бежавший вторым, отправил на дистанцию Максима Воробья пятым. На двух огневых рубежах он использовал лишь один дополнительный патрон. И показал лучший ход. Это позволило команде подняться на второе место и даже бороться за золото.