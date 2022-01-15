Биатлонист Юрий Голуб взял золото на ЧМ по лыжным гонкам среди инвалидов

Юрий Голуб, чемпион мира по биатлону среди инвалидов:

Мы очень рады, что сегодня удалось победить, удалось подтвердить звание чемпиона мира. В 2019 году в этой гонке тоже было золото. Очень рад, что все сложилось, получилась стрельба, получился ход. Всем привет и всем спасибо. Я знаю, что за меня, за нас многие болели.