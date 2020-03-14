Волейбол. Лигу наций перенесут из-за коронавируса

Новости мира. Перенести старт одного из своих турниров решилась Международная федерация волейбола. Речь о Лиге наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Планировалось, что предварительный раунд у мужчин пройдет с 22 мая по 21 июня, а у женщин – с 19 мая по 21 июня. Финалы же как у одних, так и у вторых стояли в календаре в самом начале июля.

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Однако после консультаций с национальными федерациями и различными комитетами FIVB решила скорректировать сроки турнира. Сейчас даты не называются. Но отмечается, что почти наверняка Лига наций – 2020 состоится уже после Олимпийских игр.