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Спортивная ходьба. Командный чемпионат мира перенесён из-за коронавируса

14 марта 2020 15:01
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Новости Беларуси. Очередным отмененным из-за коронавируса стартом стал командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортивная ходьба. Командный чемпионат мира перенесён из-за коронавируса-1

Он должен был пройти 2 и 3 мая в Минске. Однако Всемирная легкоатлетическая ассоциация решила перенести этот старт на более позднее время.

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В официальном заявлении говорится, что в настоящее время многие страны ограничивают международные поездки, вводят карантин и советуют гражданам и организаторам избегать массовых скоплений людей. Поэтому IAAF вместе с оргкомитетом командного чемпионата мира проведут переговоры с заинтересованными сторонами и назначат новую дату старта. О месте состязаний не сообщается.

Спортивная ходьба. Командный чемпионат мира перенесён из-за коронавируса-4

# Коронавирус # Фотофакт

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