Сергей Минин: три года подряд конькобежцы привозят медали с топовых турниров, появилась какая-то стабильность

Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы на мажорной ноте завершили нынешний сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После успешного выступления на финале Кубка мира в Нидерландах Марины Зуевой, где спортсменка завоевала серебро, наши ребята успели отличиться и на студенческом мировом форуме. Он 12 марта завершился в Амстердаме.

На счету белорусов четыре медали. Две серебряные награды завоевал Игнат Головатюк на дистанции 500 и 1000 метров. Замкнул тройку сильнейших на 1 500 метрах Виктор Руденко. Есть бронза и у наших девушек, они завоевали ее в командной гонке. Марина Зуева: пол дистанции ехали с соперницей быстрее, чем рекорд мира. Думаю, могу на пяти километрах быть в медалях 13 марта после длительного путешествия на родину возвратился главный тренер национальной команды Сергей Минин, а также Марина Зуева.

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Как правило, в конце сезона трачу еще месяц-полтора, чтобы организовать, по сути, новый сезон на основе прошедшего, проанализировать все. Я не думаю, что сейчас для меня будет легкий период. Стоит отметить, что уже три года подряд конькобежцы привозят медали с топовых турниров – чемпионаты Европы, кубки мира. Это меня радует в первую очередь как тренера, что уже появилась какая-то стабильность. Я, в принципе, сезоном доволен.