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Академическая гребля. Людмила Волчёк представит Беларусь на Паралимпиаде в Токио

12 апреля 2021 19:46
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Новости Беларуси. На прошедшем в Италии чемпионате Европы по академической гребле золото выиграла белоруска Елена Фурман, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Академическая гребля. Людмила Волчёк представит Беларусь на Паралимпиаде в Токио-1

Елена выступала в неолимпийском классе одиночек легкого веса. Дистанцию в 2 000 наша спортсменка преодолела за 7 минут 41,81 секунды. Серебряного призера белоруска опередила почти на 4 секунды. Это чемпионство стало уже вторым для Елены на континентальных форумах.

Академическая гребля. Людмила Волчёк представит Беларусь на Паралимпиаде в Токио-4

Помимо этого также состоялись состязания у паралимпийцев. Белоруска Людмила Волчек выполнила необходимый норматив и в августе отправится в Токио. Для нее это будет восьмая Паралимпиада. Всего в чемпионате Европы в Италии приняли участие 629 спортсменов из 35 стран.

# Олимпиада 2020 # Людмила Волчек # Елена Фурман # Фотофакт

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