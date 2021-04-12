Академическая гребля. Людмила Волчёк представит Беларусь на Паралимпиаде в Токио

Новости Беларуси. На прошедшем в Италии чемпионате Европы по академической гребле золото выиграла белоруска Елена Фурман, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На прошедшем в Италии чемпионате Европы по академической гребле золото выиграла белоруска Елена Фурман, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Елена выступала в неолимпийском классе одиночек легкого веса. Дистанцию в 2 000 наша спортсменка преодолела за 7 минут 41,81 секунды. Серебряного призера белоруска опередила почти на 4 секунды. Это чемпионство стало уже вторым для Елены на континентальных форумах.
Помимо этого также состоялись состязания у паралимпийцев. Белоруска Людмила Волчек выполнила необходимый норматив и в августе отправится в Токио. Для нее это будет восьмая Паралимпиада. Всего в чемпионате Европы в Италии приняли участие 629 спортсменов из 35 стран.