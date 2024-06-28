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Во второй день ЧБ по лёгкой атлетике было разыграно 23 комплекта наград

28 июня 2024 19:19
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Второй соревновательный день чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который проходит в эти дни на столичном стадионе «Динамо», выдался насыщенным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В утренней сессии программы под палящим солнцем состоялось 7 финалов.

Во второй день ЧБ по лёгкой атлетике было разыграно 23 комплекта наград-1

В толкании ядра у женщин победа досталась обладательнице олимпийской лицензии, победительнице Игр стран БРИКС Алене Дубицкой. Отметим, что данный турнир – последний старт, где можно еще раз попытать счастье и выполнить проходной норматив в Париж.

Во второй день ЧБ по лёгкой атлетике было разыграно 23 комплекта наград-4

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
У нас уже есть 9 олимпийских лицензий. Соответственно, все чемпионаты Республики Беларусь дают повышенные очки и наши спортсмены увеличивают возможность попасть временно по рейтингу на Олимпийские игры. Надеемся, что в первую неделю июля дадут нам какой-то ответ о нашем участии в Олимпийских играх. Позитивно, что ребята не падают духом, сражаются, устанавливают личные рекорды и сегодня точно так же, я думаю, особенно среди молодых, потому что у них личные рекорды еще не такие высокие. Будут личные результаты, которые порадуют нас, зрителей, руководство и всю легкую атлетику.

Во второй день ЧБ по лёгкой атлетике было разыграно 23 комплекта наград-7

Алена Дубицкая, чемпионка Беларуси по легкой атлетике:
Я с каждым стартом делаю какие-то успехи, добавляю по чуть-чуть. Я выиграла – это уже победа. Очередной чемпионат, уже не знаю какой по счету. Пока не вижу молодежи. Очень хочется, чтобы молодежь все-таки догоняла. Хочу просто пройти этот сезон. Не знаю, как Олимпийские игры там. До этого были другие соревнования еще, поэтому смотрим, наблюдаем, тренируемся.

Во второй день ЧБ по лёгкой атлетике было разыграно 23 комплекта наград-10

В прыжках с шестом не было равных Матвею Волкову. Всего участники разыграют 39 комплектов наград. На чемпионате в Минске выступают сильнейшие атлеты страны и российские гости. Всего около 400 спортсменов. В пятницу, 28 июня, вступили в борьбу десятиборцы. Чемпионы в этой дисциплине определятся завтра, 29 июня, в заключительный день турнира.

# Легкая атлетика # Иван Тихон

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