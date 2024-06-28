Во второй день ЧБ по лёгкой атлетике было разыграно 23 комплекта наград

Второй соревновательный день чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который проходит в эти дни на столичном стадионе «Динамо», выдался насыщенным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В утренней сессии программы под палящим солнцем состоялось 7 финалов.

В толкании ядра у женщин победа досталась обладательнице олимпийской лицензии, победительнице Игр стран БРИКС Алене Дубицкой. Отметим, что данный турнир – последний старт, где можно еще раз попытать счастье и выполнить проходной норматив в Париж.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

У нас уже есть 9 олимпийских лицензий. Соответственно, все чемпионаты Республики Беларусь дают повышенные очки и наши спортсмены увеличивают возможность попасть временно по рейтингу на Олимпийские игры. Надеемся, что в первую неделю июля дадут нам какой-то ответ о нашем участии в Олимпийских играх. Позитивно, что ребята не падают духом, сражаются, устанавливают личные рекорды и сегодня точно так же, я думаю, особенно среди молодых, потому что у них личные рекорды еще не такие высокие. Будут личные результаты, которые порадуют нас, зрителей, руководство и всю легкую атлетику.

Алена Дубицкая, чемпионка Беларуси по легкой атлетике:

Я с каждым стартом делаю какие-то успехи, добавляю по чуть-чуть. Я выиграла – это уже победа. Очередной чемпионат, уже не знаю какой по счету. Пока не вижу молодежи. Очень хочется, чтобы молодежь все-таки догоняла. Хочу просто пройти этот сезон. Не знаю, как Олимпийские игры там. До этого были другие соревнования еще, поэтому смотрим, наблюдаем, тренируемся.