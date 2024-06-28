Дедков и Петрушко вышли в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу

Белорусский тандем в тяжелейшем матче потерпел поражение от пары, представляющей «Факел» из Нового Уренгоя. О характере противостояния лучше всего говорят цифры. Счет 35:33 и 21:18 в пользу россиян. Однако затем сумели исправить положение, одержав уверенную победу над тандемом из «Динамо-Татарстан» – 22:20, 21:14. В субботу, 29 июня, в 1/8 нашим парням предстоит дуэль с Панченко и Чуприновым из московской «Академии-2».