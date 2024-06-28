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Дедков и Петрушко вышли в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу

28 июня 2024 14:15
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Александр Дедков и Павел Петрушко неудачно стартовали на групповом этапе пятого тура чемпионата России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Дедков и Петрушко вышли в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу-1

Белорусский тандем в тяжелейшем матче потерпел поражение от пары, представляющей «Факел» из Нового Уренгоя. О характере противостояния лучше всего говорят цифры. Счет 35:33 и 21:18 в пользу россиян. Однако затем сумели исправить положение, одержав уверенную победу над тандемом из «Динамо-Татарстан» – 22:20, 21:14. В субботу, 29 июня, в 1/8 нашим парням предстоит дуэль с Панченко и Чуприновым из московской «Академии-2».

# Спортивные соревнования

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